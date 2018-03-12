VistaNews.ru


В Ханое певец-наркоман задушил поклонницу чесноком, изгоняя духов

Сегодня, 15:04

В Ханое правоохранители расследуют обстоятельства смерти 19-летней девушки, в горле которой эксперты обнаружили 33 зубчика чеснока. Таким образом местный певец-наркоман изгонял из поклонницы темных духов, которые ему привиделись.

Как удалось узнать полиции Ханоя, 40-летний исполнитель популярных песен Нгуен после концерта отправился со своей поклонницей Гуен в отель. Там пара приняла большое количество галлюциногенных наркотических средств, запивая их спиртным. Затем певец сказал, что в них начали вселяться злые духи. Мужчина и девушка вспомнили верное средство от темных сил и начали глотать чеснок.

Вскоре у Гуен началась рвота. Нгуен решил помочь напарнице. Он сдавил девушке шею и начал насильно засовывать чеснок в горло. Гуен забилась в конвульсиях, посинела и перестала подавать признаки жизни. Правоохранители обнаружили в дыхательном горле погибшей девушки 33 зубчика чеснока. Певец арестован и в тюрьме будет ждать суда. Употребление наркотиков значительно отягчит приговор судей.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать материалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.