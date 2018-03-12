В США жених задушил сестру своей невесты во время жесткого секса

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В США полиция расследует дело о непредумышленном убийстве, совершенном 34-летним жителем Хьюстона Джейсоном Фамером. Мужчина перед собственной свадьбой задушил сестру своей невесты во время жесткого секса с элементами садизма.

Как сообщают американские правоохранители, Фамер и ранее состоял на полицейском учете, как потенциальный сексуальный преступник. Его несколько раз задерживали по заявлениям жертв, но не могли собрать достаточно весомых доказательств. На прошлой неделе Фамер решил жениться, однако, перед свадебной церемонией он и сестра невесты занялись сексом в отеле провинциального города.

По словам самого Фамера, он любит жесткий секс, поэтому начал душить партнершу. Он не хотел ее убивать, но не рассчитал своих сил. Женщина умерла. Только спустя сутки убийца понял, что его разыщут в любом случае и сам явился в полицию. В настоящее время криминалисты должны проверить правдивость утверждений Фамера о непредумышленном убийстве.