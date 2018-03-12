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Врачи нашли у ирландца воздух вместо части головного мозга

Сегодня, 12:01

Пожилой ирландец обратился к врачам с проблемой: слабость, нарушение координации и головные боли. Проведя исследование, врачи обнаружили, что часть мозга мужчины вытеснила воздушная оболочка.

Чтобы поставить диагноз, врачи назначили мужчине томограмму. Результаты проведенного исследования поразили специалистов. Оказалось, что внутри черепа 84-летнего ирландца не просто оказался воздух, а воздушная полость просто вытеснила правую лобную долю, в следствии чего случился инсульт.

Медики заявили, что мужчине необходима операция. В ходе хирургического вмешательства врачи планировали высвободить воздух из черепной коробки пациента. Однако, мужчина наотрез отказался от хирургического вмешательства. Сообщается, что сейчас он выписался из больницы и отправился домой. Несмотря на отказ от операции, мужчина чувствует себя довольно хорошо. Но врачи предупреждают его о возможных последствиях.


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