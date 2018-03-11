В Индии врачи использовали ампутированную у пациента ногу в качестве подушки

Вчера, 20:18

В Индии врачи, сделавшие ампутацию ноги пациента, использовали её же в качестве подушки для больного. При этом, его родственники принесли одну настоящую подушку.

Медики использовали её для поддержания бедра больного. А его же отрезанную ногу подложили ему под голову. Это произошло в одной из клиник, находящихся на территории штата Уттар-Прадеш.

Пострадавший зарабатывал себе на жизнь тем, что убирал школьные автобусы. При этом он перемещался на них же.

Во время одного из рейсов на дорогу неожиданно выскочили животные. Водитель применил экстренное торможение, в результате которого автобус опрокинулся набок. Несколько детей пострадали, а уборщик, которому 28 лет, получил серьёзную травму ноги, потребовавшую её ампутации.

Медики незамедлительно провели необходимую для этого операцию. Неожиданностью стало то, что они использовали отрезанную у мужчины конечность для того, чтобы положить её ему же под голову.

Инцидент получил широкую огласку. После этого, руководство больницы, где это произошло, отстранило двух медсестёр и трёх докторов от дальнейшей работы в заведении.

Персоналу обещаны более серьёзные последствия. Сейчас местные правоохранители заняты выяснение того, кто стал инициатором использование отрезанной у пациента ноги в качестве подушки.