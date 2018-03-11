Эксперт: Скрипалю подлили секретный советский яд

Вчера, 19:02

Эксперты заявили об отравлении Скрипаля секретным советским ядом. Название вещества пока не называют. Как сообщают, перебежчик Сергей Скрипаль со своей дочкой находятся в тяжелом состоянии в реанимации.

Они стали жертвами, которых отравили нервно-паралитическим веществом. Экс-командир английских химических и биологических сил Хэмиш де Бреттон предпологает, в сторону Скрипаля было использовано редкое отравляющее вещество, разработанное во времена СССР. Специалисты говорят, что обычная проверка не может выявить наличие данного вещества в организме.

Сейчас полиция ведёт следствие и осматривает кладбище, где похоронена супрга Скрипаля. Возможно, яд могли нанести на посылку с цветами.