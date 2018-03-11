VistaNews.ru


Эксперт: Скрипалю подлили секретный советский яд

Вчера, 19:02

Эксперты заявили об отравлении Скрипаля секретным советским ядом. Название вещества пока не называют. Как сообщают, перебежчик Сергей Скрипаль со своей дочкой находятся в тяжелом состоянии в реанимации.

Они стали жертвами, которых отравили нервно-паралитическим веществом. Экс-командир английских химических и биологических сил Хэмиш де Бреттон предпологает, в сторону Скрипаля было использовано редкое отравляющее вещество, разработанное во времена СССР. Специалисты говорят, что обычная проверка не может выявить наличие данного вещества в организме.

Сейчас полиция ведёт следствие и осматривает кладбище, где похоронена супрга Скрипаля. Возможно, яд могли нанести на посылку с цветами.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать материалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.