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В ТЦ, где обнаружили Скрипаля, пытался прорваться мужчина

Сегодня, 16:43

Жителя Солсбери обвиняют в попытке прорваться через оцепенение торгового центра Maltings, где недавно были найдены Скрипаль и его дочь без сознания.

Гражданина Великобритании Джейми Найта обвиняют в попытке прорваться через полицейский кордон в ТЦ Maltings в Солсбери, где неделей ранее были найдены бывший полковник ГРУ, работавший в спецслужбах Великобритании Сергей Скрипаль и его дочь Юлия в бессознательном состоянии.

Сотрудник полиции Уилтшира сообщил, что обвинения предъявлены 30-летнему Джейми Найту, проживающему в Солсбери за нападение на полицейского, общего характера, повреждении машины правоохранителей, и нарушении общественного порядка с расистским уклоном. Утром в понедельник мужчина предстанет в зале магистратского суда города Суиндон, где ему разъяснят все предъявленные обвинения.

Полицейские отметили, что к любому, кто попытается как-то нарушить любые кордоны в продолжающемся расследовании, будут применены жесткие меры. Они же выразили благодарность охраннику, который поспособствовал задержанию Найта.

Напомним, что 5 марта в торговом центре Maltings были найдены 2 человека в обморочном состоянии с признаками отравления неустановленным веществом нервно-паралитического действия. По некоторым сведениям, ими оказались Скрипаль и его дочь Юля.


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