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Отравление Скрипаля, произошедшее в Солсбери, вызвало неожиданную реакцию со стороны властей Англии, направленную к местным жителям. Многим из них рекомендовано произвести дезинфекцию их вещей.

Соответствующее объявление сделала Салли Дэвис, занимающая пост английского главврача. Предупреждение адресовано тем, кто проживал в одном городе с бывшим полковником ГРУ Скрипалём, и посещал предпочитаемые им бары и рестораны.

Женщина сообщила, что нервно-паралитическое вещество, которым, предположительно, был отравлен Скрипаль и его дочь, было найдено в небольших количествах в ресторане Zizzi и в пабе The Mill.

Версии о том, как отравили эту пару, сыплются, как из рога изобилия. Ранее сообщалось, что они погибли вследствие отравления в торговом центре. В то же время никто из других посетителей этого заведения не почувствовал недомогания.

Затем предположили, что это произошло внутри их собственного жилища. Этому стали отдавать предпочтение после того, как с подобным диагнозом на больничной койке очутился «бобби», который его обследовал.

Сейчас считается, что источником очередного громкого отравления в Великобритании стал букет цветов.

Как бы то ни было, главврач Великобритании считает необходимой дезинфекцию вещей, в которых местные жители посещали места, где предпочитал бывать Скрипаль.