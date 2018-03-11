Жителей Украины заставят хранить тела умерших родственников дома

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На Украине Верховная рада утвердила законопроект, по которому жители смогут поместить своего умершего родственника в морг, а затем похоронить, только после соответствующего разрешения суда, основанного на результатах криминалистической экспертизы. Таким образом, начиная с 15 марта, тела умерших украинцев, могут находиться дома от трех суток и более.

Законопроект был внесен парламентарием Андреем Лозовым и принят большинством голосов. Теперь, вне зависимости от того, умер человек от болезни, старости или в результате криминала, труп его буден находиться в доме, пока следственный судья не изучит все выводы экспертизы и не примет решения о захоронении. В преддверии лета, такой закон приобретает особенно зловещий контекст. Особенно, если учитывать перегруженность судов и недостаток членов судебного корпуса.

До этого, для определения естественной смерти в дом покойного приходил эксперт в сопровождении правоохранителя. После изучения медицинской карточки и отсутствии на теле видимых повреждений, труп отправлялся в морг, или же в специальное помещение ритуальной службы, после чего тело возвращалось к дому для прощания и дальнейшего захоронения.