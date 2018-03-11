"Огненный дым" вырвался из-под асфальта в Амстердаме

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Жители Амстердама в минувшую пятницу могли наблюдать огненный дым, поднявшийся из-под асфальта. Видео произошедшего было опубликовано в Сети.

В пятницу 9 марта около амстердамского музея внезапно начал выгибаться тротуар, появился столб дыма, а после этого буквально вырвался огненный столб, который закрыл собой рабочего, стоявшего на стремянке возле кафе. К счастью, мужчине удалось спрыгнуть и убежать от угрозы. Весь инцидент занял всего лишь несколько секунд.

Случившееся снимала камера наблюдения. Просмотревшие видеоролик в Сети находились в шоковом состоянии от увиденного.