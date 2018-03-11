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В таиландском Паттайе загорелась улица с проститутками

Сегодня, 09:49

В курортном городке Паттайя в Таиланде на секс-улице красных фонарей произошел крупный пожар.

В таиландском городе Паттайя на улице красных фонаре Walking Street, пользующейся огромной популярностью среди туристов и местных жителей, вчера произошел крупный пожар. По предварительной версии, возгорание возникло из-за неисправного трансформатора, расположенного около Marine Beach Hotel в районе Син-сити. Около 10:30 вечера по местному времени там произошло короткое замыкание, что повлекло небольшой взрыв и привело к пожару.

На улице расположено большое количество баров и клубов, которые быстро были охвачены пламенем огня. Пострадали также припаркованные около места возгорания мотоциклы. Информации о пострадавших и погибших не поступало.

Данная улица известна в городе как место, где предлагают множество услуг сексуального характера.


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