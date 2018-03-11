VistaNews.ru


Перуанка скончалась после использования миномётного снаряда для секс-утех

Сегодня, 09:16

Перуанка скончалась после того, как они с супругом решили использовать для секс-утех необычные предметы. Правоохранители полагают, что смерть вызвало применение при этом миномётного снаряда.

Перуанские полицейские заподозрили в смерти женщины её мужа Рубена Валера Корнехо, который уже взят под арест. Он сообщил некоторые подробности вечера, предшествовавшего смерти его жены.

Сначала они совместно выпивали. Затем супруга, которая стремилась к разнообразию половой жизни, попросила Корнехо использовать для секса предметы, находящиеся в доме.

Мужчина признался, что был сильно пьян и дальнейшего не помнит. Когда он проснулся утром, то обнаружил, что лежавшая рядом с ним жена уже мертва.

Вызванные им правоохранители нашли в сумке, где пара хранила секс-игрушки, снаряд для миномёта, который был весь в крови. Помимо того, было обнаружено значительное количество болеутоляющих средств.

Отец погибшей женщины уже выступил с заявлением, что считает виновным в её смерти именно Корнехо и намерен добиться его осуждения.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать материалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.