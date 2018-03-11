Перуанка скончалась после использования миномётного снаряда для секс-утех

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Перуанка скончалась после того, как они с супругом решили использовать для секс-утех необычные предметы. Правоохранители полагают, что смерть вызвало применение при этом миномётного снаряда.

Перуанские полицейские заподозрили в смерти женщины её мужа Рубена Валера Корнехо, который уже взят под арест. Он сообщил некоторые подробности вечера, предшествовавшего смерти его жены.

Сначала они совместно выпивали. Затем супруга, которая стремилась к разнообразию половой жизни, попросила Корнехо использовать для секса предметы, находящиеся в доме.

Мужчина признался, что был сильно пьян и дальнейшего не помнит. Когда он проснулся утром, то обнаружил, что лежавшая рядом с ним жена уже мертва.

Вызванные им правоохранители нашли в сумке, где пара хранила секс-игрушки, снаряд для миномёта, который был весь в крови. Помимо того, было обнаружено значительное количество болеутоляющих средств.

Отец погибшей женщины уже выступил с заявлением, что считает виновным в её смерти именно Корнехо и намерен добиться его осуждения.