В Израиле вспыхнул скандал из-за сексуальных женщин-военнослужащих

Сегодня, 09:05

В Израиле произошёл скандал из-за сексуальных женщин-военных. Раввины возмущены призывом женщин в армию.

Они уверены, что предствительницы женского пола не оставляют религиозным юношам мотивации служить. Главный из раввинов Цфат Шмуэль заявил о требовании отставки нынешнего главы Генерального штаба армии и выдвинул против него обвинения в провокациях радикальной феминистской идеи. Старший лейтенант и офицер запаса Армии обороны страны в одном лице Анастасия поведала о неравенстве полов на службе, поскольку есть немало должностей, на которые не поставят женщин.

"Большая часть женского пола хочет нести службу и научится всему новому, чтобы улучшить свои навыки. Кроме того, в израильском социуме принято обращать внимание на ваш военный опыт, кем вы служили, где проходили военную службу. В связи с этим могут принимать различные решения, к примеру, на какую работу брать человека", - рассказывает Анастасия.