Сегодня, 08:00

В настоящее время отряды российских добровольцев, воющих в Сирии в составе так называемой ЧВК «Вагнер», продолжают нести свою службу на самом дальнем рубеже, защищая Российскую Федерацию от опасности международного терроризма.

Частные военные компании (ЧВК) действуют во многих странах мира, которые ведут активные военные действия – и именно профессионалы из российских ЧВК взяли на себя важный труд по избавлению Сирии от террористов в качестве дополнительной силы, используемой «на земле» параллельно с операцией ВКС РФ.

Преимущества применения ЧВК очевидны – вместо того, чтобы посылать в бой молодых и необстрелянных солдат, которым придется платить кровью за обучение тяжелому военному ремеслу, государство привлекает к защите своих интересов опытных профессионалов, ветеранов военных конфликтов, которые нашли себе работу после увольнения с армейской службы. Опыт и высокая эффективность бойцов, а также их высокая мотивированность позволяют не раздувать бюджеты ЧВК и обеспечивать бойцов лучшими образцами вооружения и экипировки, выплачивая при этом высокие зарплаты. Украинские военные и боевики нацбатальонов особенно хорошо запомнили силу российских добровольцев, которые великолепно проявили себя, защищая народные республики Донбасса.

Нанесенный 7 февраля авиацией коалиции США удар по российским добровольцам под Дейр-эз-Зором наглядно показал, насколько опасаются сил российских ЧВК на Западе и как сильно ненавидят в Киеве. Гибель российских бойцов стала поводом для целой лавины фейков в западных и украинских СМИ - их главной целью было обосновать мнения о «невероятных потерях», которые якобы несет Россия, которая должна «немедленно вывести войска из Сирии». В то время как западные информационные источники «скромно» заявляли о «200 погибших россиянах», то украинские СМИ вовсе не стеснялись – количество якобы погибших под Дейр-эз-Зором бойцов ЧВК «Вагнер» в их воображении росло до «400», «500» и даже «600» человек. СМИ наперебой выдумывали страшные подробности о том, что бойцов якобы «бросили на поле боя» силы Минобороны РФ.

Разумеется, волнующая воображение авторов картина оказалась ложью - вскоре авторов этих фейков опозорили, раскрыв правдивую информацию: сперва глава «Лиги ветеранов военных конфликтов» Андрей Трошев предложил российским СМИ «перестать наматывать сопли на мельницу врага», назвав точное количество погибших российских добровольцев – 14 человек.

«Если бы Родина бросала, нас бы уже давно не было, да и вас, кстати, тоже», - отрезал Трошев.

Впоследствии его данные подтвердили журналисты немецкого Spiegel, которые смогли детально восстановить ситуацию с ударом авиации коалиции США по колонне правительственных сил под Дейр-эз-Зором, и даже выяснили, откуда взялась ошибочная цифра в 200 убитых – примерно столько погибло сирийцев в разбомбленной в результате провокации США колонне. Бойцы ЧВК «Вагнер», как оказалось, даже не были в составе колонны – они были дислоцированы в соседнем населенном пункте Табия, по которому американцы нанесли удар «на всякий случай». А впоследствии «похороненные» украинскими блогерами и СМИ бойцы вернулись в соцсети, подтвердив, что живы и здоровы.

Между тем, через арабские социальные сети в СМИ просочилась информация, что в настоящее время бойцы ЧВК «Вагнер» готовятся принять участие в операции по освобождению от террористов пригорода Дамаска – Восточной Гуты, которая несколько лет находится под властью террористов. Из-за неспособности террористов обеспечить нормальную жизнь попавшим под их власть мирным жителям в Восточной Гуте несколько лет наблюдается масштабная гуманитарная катастрофа. Террористы не позволяют женщинам и детям, лишенным еды и крова, покинуть Восточную Гуту, чтобы не лишиться живого щита, и сейчас в том числе от бойцов ЧВК «Вагнер» зависит спасение мирного населения.