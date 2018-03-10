В Германии два человека погибли в результате крушения самолёта

Вчера, 20:24

Сегодня, 10 марта, в Германии произошло крушение легкомоторного самолёта. В результате авиакатастрофы, которая случилась в городе Бенсхайме, на месте скончались два человека. Информацию о происшествии сообщает администрация города на своей официальной странице в Facebook.

В опубликованных данных указывается, что два человека скончались на месте в результате крушения легкомоторного самолёта в немецком городе Бенсхайм. Сейчас на месте происшествия работает местная полиция и представители пожарной службы, также присутствует спецтехника.

При просмотре фотографий видно, что воздушное судно упало в каком-то поле. Причины авиакатастрофы пока что не известны.