В Загребе установили памятник Чаку Норрису

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Голливудский актёр Чак Норрис, снявшийся во многих популярных фильмах, удостоился памятника в Загребе. Здесь на днях открыли монумент в часть 78-летния знаменитого мастера боевых искусств.

Сам актёр на церемонии не присутствовал. С чем связана такая любовь и признание к Норрису, авторы памятника не объяснили. В то же время в стране неоднозначно отнеслись к инициативе установки статуи. Многие жители Загреба откровенно не понимают, что связывает знаменитого актёра со столицей Хорватии. Между тем, подобные памятники довольно часто можно встретить в разных балканских городах. К примеру, в Боснии и Герцеговине есть памятник Брюсу Ли, в Сербии увековечили главного героя фильма Рокки, а в Македонии - Тарзана.

Ранее мы писали, что в Великобритании намерены установить памятник Дэвиду Бои.