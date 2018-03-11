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По улицам Китая гуляет пудель-школьница

Сегодня, 07:30

В Сеть попало видео, как по улицам Китая гуляет на задних лапах пудель. При этом собака одета в одежду китайской школьницы. Данный ролик становится всё больше и больше вирусным.

Жители китайского города Цзилинь могли наблюдать очень необычную картину. По улицам прогуливался необычный пудель. Животное шло на задних лапах, его уши были покрашены в розовый цвет, а на теле одет костюм школьницы.

Выяснилось, что собаку зовут Дюк и ей сейчас полтора года. Ходить на задних лапах его научил хозяин ещё с детства. Секретов мужчина не раскрывает, но факт в том, что для Дюка стало естественным передвигаться на задних лапах повседневно. Он любит так гулять даже без напоминаний или просьб делать так.

В интернете люди делятся этим роликом очень активно. Недовольными как всегда остались только защитники прав животных. Они безуспешно пытались призвать прекратить репостить вирусный ролик с милым псом. Ветеринары же заявили, что это обычный милый трюк и выразили надежду, что собаку дрессировали гуманными методами.


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Борис
Сегодня, 08:59

Господа кандидаты, кто из вас осмелится бросить вызов Путину на дебаты один на один.

Или вас устраивает быть тараканами в банке, что уготовила вам Помощник Президента-Председатель ЦИК

 верная Эля Панфилова.

Хлопните же кто-то дверью или умойтесь своей жалкой участью.

Уверен, избиратели оценят этот поступок.

Борис Прилепо.

11.03.18

 

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