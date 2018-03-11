По улицам Китая гуляет пудель-школьница

Сегодня, 07:30

В Сеть попало видео, как по улицам Китая гуляет на задних лапах пудель. При этом собака одета в одежду китайской школьницы. Данный ролик становится всё больше и больше вирусным.

Жители китайского города Цзилинь могли наблюдать очень необычную картину. По улицам прогуливался необычный пудель. Животное шло на задних лапах, его уши были покрашены в розовый цвет, а на теле одет костюм школьницы.

Выяснилось, что собаку зовут Дюк и ей сейчас полтора года. Ходить на задних лапах его научил хозяин ещё с детства. Секретов мужчина не раскрывает, но факт в том, что для Дюка стало естественным передвигаться на задних лапах повседневно. Он любит так гулять даже без напоминаний или просьб делать так.

В интернете люди делятся этим роликом очень активно. Недовольными как всегда остались только защитники прав животных. Они безуспешно пытались призвать прекратить репостить вирусный ролик с милым псом. Ветеринары же заявили, что это обычный милый трюк и выразили надежду, что собаку дрессировали гуманными методами.