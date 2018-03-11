В Канаде на людей нападает дикая индейка

В США на людей стала нападать дикая индейка. Это зафиксировано на территории города Брамптона, где очевидцы сняли видео и выложили его в Сеть.
Также жители города сообщили, что индейка, неожиданно ставшая не вполне адекватной, стала приставать ко всем, кто проходили мимо.
В ролике видно, что мужчина не желал контакта с навязчивой индейкой. Сначала он пытался просто игнорировать дикую птицу, а затем пугать её, взяв в руки палку.
Птица продолжала демонстрировать свою агрессию. Ранее эту индейку на территории района наблюдали в течение двух недель. За этот период она никогда не проявляла свою агрессию по отношению к людям.
Сейчас в Онтарио количество диких индеек, по данным орнитологов, уже достигло 70 тысяч экземпляров. В начале прошлого века они на территории данного штата исчезли вообще.
После этого местные власти приняли решение о принятии мер для восстановления популяции этих птиц. Ситуация начала кардинально исправляться в 1984 году.
Особенно интенсивный прирост их количества наблюдается на территории южных районов Онтарио. Затем индейки постепенно стали перемещаться на север в направлении развитых городов.
Что стало причиной агрессии индейки, забредшей в Брамптон, пока не известно.