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Директор налоговой службы Латвии найдена мертвой

Сегодня, 17:11

Тело начальника налоговой службы Латвии было обнаружено в собственном доме. Признаков убийства на теле погибшей не обнаружено.

На данный момент правоохранительные органы осмотрели жилье и тело погибшей Илзе Цируле и не обнаружили признаков убийства. Назначены дополнительные расследования.

Премьер Марис Кучинскис и финансовый министр Дана Рейзниеце-Озола уже назначили заместителя налоговой службы и высказали искренние слова скорби семье 53-летней погибшей. Илзе занимала пост директора начиная с 14 ноября 2016 года.

В прошлом месяце организация, борющаяся с коррупцией в стране, задержала управляющего банком Илмарса Ришевича, которого подозревали в принятии взяток в больших размерах. Правоохранительные органы запретили Илмарсу управление банком.


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