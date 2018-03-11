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В Индии автобус с туристами снёс грузовик

Сегодня, 03:45

Сегодня, 10 марта, в Индии произошло ужасное дорожно-транспортное происшествие с летальным исходом. Там на автодороге возле города Заирабад в штате Телангана автобус с туристами снёс грузовик. В конечном итоге из-за столкновения один человек погиб прямо на месте ДТП и ещё девять попали в больницу с различными травмами.

При просмотре попавших в интернет видеокадров заметно, что большегруз поворачивал на право, пересекая полосу встречного движения. В этот момент на огромной скорости большой автобус с туристами врезается в большегруз, от чего тот буквально отлетает.

                               

Местные информационные агентства уточняют, что в результате дорожно-транспортного происшествия один человек скончался прямо на месте. Девять других граждан госпитализировали в ближайшее медицинское учреждение с различными травмами. Состояние шестерых из них врачи оценивают, как критическое.


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