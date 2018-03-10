VistaNews.ru


В Берлине мужчина сорвал джекпот на €42 млн

Сегодня, 15:19

Как проинформировали в компании Westlotto, в Берлине мужчина сорвал джекпот на 42 миллиона евро. Счастливчик угадал все семь цифр билета европейской лотереи Eurojackpot.

В Берлине прошел очередной денежный розыгрыш популярной европейской лотереи Eurojackpot. Житель Берлина смог угадать все семь цифр билета, что повлекло за собой выигрыш куша размером в 42 миллиона евро. Отмечается, что счастливчик пока не явился за своим призом.

По словам организаторов Eurojackpot, победителями нередко становятся несколько участников клуба. Оказывается, они покупают один билет на несколько человек, а после делят выигрыш поровну. Самой крупной суммой можно легко обзавестись, если угадать семь цифр. Такое везение случается не каждый розыгрыш, а граждане, сорвавшие куш, нарекаются настоящими везунчиками. Теперь житель Берлина должен подумать, как он будет тратить эту огромную сумму.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать материалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.