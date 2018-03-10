В Берлине мужчина сорвал джекпот на €42 млн

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Как проинформировали в компании Westlotto, в Берлине мужчина сорвал джекпот на 42 миллиона евро. Счастливчик угадал все семь цифр билета европейской лотереи Eurojackpot.

В Берлине прошел очередной денежный розыгрыш популярной европейской лотереи Eurojackpot. Житель Берлина смог угадать все семь цифр билета, что повлекло за собой выигрыш куша размером в 42 миллиона евро. Отмечается, что счастливчик пока не явился за своим призом.

По словам организаторов Eurojackpot, победителями нередко становятся несколько участников клуба. Оказывается, они покупают один билет на несколько человек, а после делят выигрыш поровну. Самой крупной суммой можно легко обзавестись, если угадать семь цифр. Такое везение случается не каждый розыгрыш, а граждане, сорвавшие куш, нарекаются настоящими везунчиками. Теперь житель Берлина должен подумать, как он будет тратить эту огромную сумму.