Участник телешоу с весом 380 кг предвидел свою смерть перед эфиром

Сегодня, 01:30

Участник телешоу с весом 380 кг предвидел свою смерть перед проведением очередного эфира. Это случилось в Нью-Джерси.

Мужчина участвовал в программе, которая показывает успехи тех, кто весил больше 300 кг, но начал борьбу с ожирением. Причиной его смерти стал сердечный приступ.

Роберт Бухель, которому был 41 год, занимался своим похуданием на протяжении пяти месяцев. За этот период ему удалось сбросить 155 кг. Особенно эффективным оказался первый месяц, на протяжении которого он стал легче на 56 кг.

Чтобы доверить контроль за своим здоровьем медикам, Роберт с невестой переехали в Техас в одно из медучреждений Хьюстона. Когда вес мужчины уменьшился до 320 кг, его стали заново учить ходить.

Постепенно ему стало это удаваться. Однако, несмотря на заметные успехи, мужчину постоянно преследовала глубокая депрессия. Интенсивное похудание требовало всё большее количество обезболивающих, от которых он стал зависим.

Доктора пытались уменьшать их количество, но пациент противился этому. Мужчина сообщал, что каждое его движение сопровождается нестерпимой болью.

В знак протеста он перестал ходить и порвал послеоперационные швы, чтобы ему дали очередную «дозу». В конечном итоге это привело к сердечному приступу.

В ходе последнего телеэфира он сказал, что не сможет пережить предстоящую ночь. Так и случилось.