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В Китае женщина погибла после нападения на её деревню дикого слона

Сегодня, 00:30

Жертвой нападения дикого слона на деревню в китайской провинции Юньнань стала одна женщина. Местная жительница работала на земельном участке, когда животное набросилось на неё.

Трагедия произошла накануне, 9 марта. Как передаёт местная пресса, слон выбежал из леса и принялся крушить расположенные рядом постройки. На пути дикого животного оказалась и одна женщина. Она погибла на месте от полученных травм. О судьбе слона ничего не сообщается. Известно, что он успел разрушить ещё несколько домов.

Ранее мы писали, что в Индии на мужчину в центре города напал леопард. Местный житель пытался поймать выбежавшего на улицу хищника и в результате получил ранения от животного. В итоге его всё же удалось поймать и изолировать от людей.


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