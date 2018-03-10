В Индии леопард напал на мужчину в центре города

Сегодня, 08:27

В Индии в центре города Индаур появился дикий леопард. Животное удалось поймать, но перед этим хищник напал на мужчину, который попытался это сделать.

Зачем хищник забрёл из джунглей в город, неизвестно. Леопард был обнаружен прохожими, о чем они оповестили полицейских и местных зоозащитников.

Преследуемый леопард попытался укрыться в строящемся здании. Выходы из него были тут же заблокированы сетками. Наиболее храбрый из мужчин попытался лично «взять» животное. Однако, хищник оказался проворнее и смог того повалить, а также нанести человеку несколько укусов.

После этого он повторно сбежал, но не далее соседнего здания. К той поре туда подъехали специалисты. Применив транквилизаторы, они усыпили леопарда и доставили животное в клинику. Там оно будет подвергнуто ветеринарному обследованию на предмет выявления болезней или травм, которые могли стать причиной появления хищника в многолюдном городе.

Если всё окажется в порядке, хищника отпустят обратно в джунгли. Жизни пострадавшего от его когтей и зубов ничто не угрожает.