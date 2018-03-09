В Мичигане столкнулись 60 автомобилей

Вчера, 23:23

Сегодня в Мичигане произошла масштабнейшая авария в истории из-за снегопада. В ДТП пострадали 60 транспортных средств.

Согласно информации американской прессы, в Мичигане возник крупнейший дорожный инцидент за все время существования штата. Снегопад привел к тому, что на трассе столкнулись 60 машин. Эти сведения подтвердили и сотрудники местных правоохранительных органов.

В аварии не обошлось без раненых, но серьезно никто не пострадал. Жители получили незначительные травмы, троих человек отправили в ближайшую клинику, в настоящий момент угрозы их жизни нет. Полицейские Мичигана говорят, что в числе автомобилей, участвовавших в массовом ДТП, имеется немалое количество грузовых фур. Из-за снегопада на дороге штата сильно ухудшена видимость, что и послужило причиной инцидента.