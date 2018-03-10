Британец выставил счет девушке за оплаченную им выпивку на свидании

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В Великобритании парень потребовал с девушки компенсацию за свидание, так как она оказалась не его типом. Шокированная дама выставила скрин переписки на Reddit, фото набрало более 10 тысяч лайков.

В Великобритании молодой человек пригласил девушку на свидание, а после прислал ей странное сообщение. Парень заявил, что она оказалась не его типом и встреча в целом ему не понравилась. Помимо этого, он выставил даме счет за выпитый ею алкоголь, прислав ей реквизиты для перевода денег.

Мужчина потребовал с несостоявшейся невесты 8,30 фунтов (примерно 650 рублей), так как она захотела дорогую выпивку, а он пил коктейль всего за 1,75 фунтов. Девушка не растерялась и выложила скрин этих требований. Пользователи Сети подняли ухажера на смех, а сам пост набрал более десяти тысяч лайков. Многих юзеров интересовал один вопрос: Что именно парень мог выпить всего за 1,75 фунтов?