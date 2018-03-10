Новые фейки: как зарабатываются трафик и лайки на погибших в Сирии добровольцах

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Ежедневно в Сети появляются все новые и новые подробности о погибших в Сирии российских добровольцах. Одни зарабатывают трафик на сообщениях о якобы массовой гибели россиян, другие – на разного рода «подробностях». Главная их цель – дестабилизация обстановки в России.

Один из новых фейков принадлежит перу блогера Анатолия Несмияна, известного под псевдонимом Эль-Мюрид. В соцсетях он представляется как эксперт по Ближнему Востоку. Так вот, как утверждает Эль Мюрид, помимо погибших под Дейр-эз-Зором россиян, указанных в «списке Вагнера», есть еще два бойца из этой частной военной компании – Евгений Баранников и Эдуард Гилазов. https://zen.yandex.ru/media/el_murid/novye-familii-5a8c7f384bf161881bc78888

На самом же деле и Баранников, и Гилазов сражались за свободу и независимость Донбасса и погибли в боях еще в 2015 году. Об этом тут же напомнили Эль-Мюриду его подписчики в Twitter. О Баранникове известно, что он родом из Норильска, но последнее время жил в Горловке. Погиб в боях под Озеряновкой два с лишним года тому назад. Сам твит, который брал Мюрид, впоследствии был удален, однако история сохранила пруфы о гибели бойца https://www.trendsmap.com/twitter/tweet/965909039170375680.

Эдуард Гилязов занимался в ДНР разведкой, возглавлял группу и был известен под позывным «Рязань». По сообщениям в Сети, был убит в том же 2015 году. https://achtungpartisanen.ru/ubit-komandir-drg-ryazan-eduard-gilazov/

Отметим, что больше всего фейковых новостей про массовую гибель россиян в Сирии распространяют украинские источники, причем стараются как блогеры, так и СМИ. К примеру, «Обозреватель» https://www.obozrevatel.com/abroad/ne-menee-300-pravozaschitnitsa-nazvala-kolichestvo-pogibshih-vagnerovtsev-v-sirii.htm, решив посоревноваться с «Рейтером», заявил о гибели не менее 300 российских спецназовцев в Сирии. Источник – давно всем известная украинская фейкометчица, активистка Елена Васильева, основательница проекта «Груз-200 из Украины в Россию». По поводу такого рода публикаций хорошо высказался украинский медиаэксперт Анатолий Шарий в своем Facebook.

«Достаточно. Я напишу разборчиво. Медленно. Сегодня. Украинские СМИ. Взяли комментарий. По количеству убитых из «Вагнера». У. Тарарам. Елены, мать ее, Васильевой. Той, что хоронила футбольные команды, выдумала зомболучи и была с позором изгнана из страны за попытку торговать украинскими военнопленными. Отметились помойки: «Обозреватель», «Главред», «Сегодня». Мерзкие. Зловонные, глупые помойки», - написал Шарий.

Ранее в Сети было размещено видео якобы «массовой гибели» российских добровольцев в Сирии. Очередной «диванный эксперт», скрывающийся под ником Саид Заман, под видом боя в районе Дейр-эз-Зора выложил в Twitter кадры разгрома батальона «Айдар» под Луганском в 2014 году. О том, что это очередной фейк, можно судить хотя бы по тому, что пейзаж – абсолютно не сирийский, да и форма «бойцов ЧВК» – явно зарубежная.

https://twitter.com/ZaidZamanHamid/status/965310270380937222

Напомним, что батальон «Айдар» был сформирован в 2014 году по инициативе коменданта «Самообороны Майдана» Сергея Мельничука. В подразделение вошло достаточно много активистов запрещенного в РФ «Правого сектора». Нацбат был известен своими зверствами на востоке Украины с самого начала конфликта.

На данный момент информация о массовой гибели российских добровольцев в Сирии не подтвердилась. Как сообщил глава «Лиги ветеранов военных конфликтов» Андрей Трошев, которого в СМИ называют руководителем ЧВК «Вагнер», во время авиаудара проамериканской коалиции по правительственным войскам в районе Дейр-эз-Зора в ночь на 8 февраля погибли 14 добровольцев, а не сотни, как пишут определенного рода СМИ.

«На лбу себе напиши: в Сирии погибло 14 добровольцев», — сказал Трошев в комментарии «Версии».https://versia.ru/rukovoditel-chvk-vagner-nazval-kolichestvo-pogibshix-v-sirii-dobrovolcev

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая на пресс-конференции, попросил журналистов не заниматься спекуляцией и дождаться итогов официального расследования.