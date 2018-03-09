Восток начал борьбу с коррупцией с отмены богатых свадеб

Вчера, 21:24

Восток весьма своеобразно приступил к своей анонсированной борьбе с коррупцией. В частности, в Узбекистане решили начать борьбу с этим явлением с отказа от богатых свадеб.

Руководитель данного государства решил начать борьбу с подобным явлением на территории своей страны с намерения о запрете пышных свадеб. Как сообщается, он намерен не только законодательно ограничить количество присутствующих там гостей, но и время пиршества.

Мотивация, которую предлагает администрация узбекского президента, достаточно проста.

Будет также запрещено посещение пышных свадеб чиновниками. В том числе местного уровня. Это касается не только администрации, но также налоговиков и прокурорских работников. Президент Узбекистана полагает, они являются одной из составляющих коррупции, существующей в стране.

Политологи считают, глава государства прав. Веками там существовала традиция «показухи». Свадьбу должна быть «пышной», а потом, хоть всю жизнь впроголодь. Это президент Узбекистана посчитал недопустимым явлением.

В то же время отмечается и то, что, хотя заниматься земледелием в Узбекистане и Таджикистане очень выгодно, если продавать выращенный товар в Москве и других крупных городах РФ, уроженцы этих республик предпочитают заниматься там другим способом зарабатывания денег.

Как оказывается, им для того прокормить семью, выгоднее убирать снег с улиц городов РФ.