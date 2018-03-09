У Белого дома задержан напавший на полицейского мужчина

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У Белого дома задержан мужчина, предварительно напавший на охраняющего здание полицейского. Сообщение об этом сделано американскими СМИ, ссылающимися на данные, полученные из Секретной службы.

Согласно опубликованной информации, злоумышленником оказывалось сопротивление при его задержании. При этом им громко выкрикивались угрозы, что, в случае опасности нанесения ему телесных повреждений, он сделает это сам.

Очевидцы данного инцидента уже сообщили некоторые его подробности. Они видели мужчину, которого удерживали рядом с Белым домом, предварительно, уложив того на землю. В этот момент к ним прибыла подмога.

Это оказался дополнительный патруль прибывший на специальном автомобиле, куда и погрузили задержанного.

Как сообщила Секретная служба США, данный инцидент никак не повлиял на нормальное функционирование администрации Трампа.

В то же время пресса напоминает, что у Белого дома инциденты стали происходить всё чаще. За пять дней до последнего события рядом с ним стрелялся мужчина.

В феврале в ограду данного правительственного здания врезалась женщина с оружием, используя свой автомобиль. В январе рядом с Белым домом также произошло задержание мужчины, который имел при себе оружие.