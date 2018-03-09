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Пережившему стрельбу во Флориде школьнику начали угрожать

Сегодня, 19:58

Мать 17-летнего Дэвида Хогга, который пережил стрельбу в школе Marjory Stoneman Douglas во Флориде, рассказала, что его сыну и членам их семьи в социальной сети Facebook стали приходить угрозы. По словам женщины, они стали появляется после того, как юноша стал активно выступать за контроль над торговлей оружием. Информацию о происшествии рассказало агентство The Associated Press.

В сообщении указывается, что мать Дэвида Хогга обратилась в ФБР с заявлением, что её сыну и их семье в Facebook стали поступать различные угрозы. Женщина считает их серьёзными, поэтому и пришла в ведомство за помощью. В прошедшем феврале она уже ходила с таким же заявлением к местным правоохранителям. Тогда окружной шериф Броуард решил организовать патрулирование в окрестностях дома Дэвида Хогга и его семьи.

Телекомпания Fox News уточняет, что 17-летний Дэвид выступал в социальных сетях с призывами к туристам не приезжать во Флориду, пока местные власти не пересмотрят свою политику насчёт торговли оружием.

Стоит напомнить, что 14 февраля текущего года во Флориде в школе Marjory Stoneman Douglas 19-летний Николас Круз открыл стрельбу по ученикам и учителям. Тогда 17 человек погибли, а 15 получили ранения. Николас стал стрелять из-за того, что его исключили за плохое поведение из данной школы. В руках у стрелка была винтовка AR-15, её использует полиция, а продаётся она свободно в охотничьих магазинах.


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