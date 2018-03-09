Amnesty International призвала Киев расследовать нападения на марши за права женщин

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Правоохранительные органы Украины должны провести объективное расследование фактов нападения на участниц маршей за права женщин, имевших место быть накануне, и привлечь виновных к ответственности. Соответствующее заявление сегодня днём на своём официальном сайте опубликовала международная правозащитная организация Amnesty International.

В сообщении также отмечается, что сам факт открытой агрессии по отношению к участникам подобных акций, как и неспособность полиции четырёх городов Украины (Киева, Ужгорода, Львова и Мариуполя) обеспечить безопасность граждан, вызывает обеспокоенность. Украинские власти пока никак на заявление не отреагировали.

Ранее мы сообщали, что в Киеве накануне, 8 марта, неизвестные напали на участниц марша за права женщин. Злоумышленники избили нескольких митингующих и облили их зелёнкой.