VistaNews.ru


Amnesty International призвала Киев расследовать нападения на марши за права женщин

Сегодня, 19:35

Правоохранительные органы Украины должны провести объективное расследование фактов нападения на участниц маршей за права женщин, имевших место быть накануне, и привлечь виновных к ответственности. Соответствующее заявление сегодня днём на своём официальном сайте опубликовала международная правозащитная организация Amnesty International.

В сообщении также отмечается, что сам факт открытой агрессии по отношению к участникам подобных акций, как и неспособность полиции четырёх городов Украины (Киева, Ужгорода, Львова и Мариуполя) обеспечить безопасность граждан, вызывает обеспокоенность. Украинские власти пока никак на заявление не отреагировали.

Ранее мы сообщали, что в Киеве накануне, 8 марта, неизвестные напали на участниц марша за права женщин. Злоумышленники избили нескольких митингующих и облили их зелёнкой.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать материалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.