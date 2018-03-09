В Южной Корее родители-верующие убили родную дочь за отказ от веры

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Религиозная семья протестантов из ЮКР убили свою родную 27-летнюю дочь. Установлено, что несколько месяцев над девушкой родители просто издевались морально, принуждая ее к принятию верования, но она отказалась.

В Южной Корее родители-протестанты лишили жизни собственного ребенка за категорический отказ принятия дочерью веры. Они длительное время издевались над молодой 27-летней девушкой, применяя моральный прессинг, но дочь оставалась при своих интересах. Тогда родной отец всунул ей в рот кляп и начал душить. Не в силах оказывать сопротивление, девушка так и умерла в своей комнате.

Ранее стало известно, что дочь родителей-протестантов похищали представители секты. Она под воздействием снотворного была доставлена в аббатство Йонгсон. Инициатором этого также были ее родители, которые настаивали принять веру, но через трое суток плена их дочь убежала домой, навстречу своей гибели.