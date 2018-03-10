Пингвины из Антарктиды нашли камеру и сделали селфи

Сегодня, 06:45

На официальной странице Австралийской Антарктической программы в Facebook появилась публикация, которая рассказывает историю двух императорских пингвинов. Они нашли камеру, которую забыл член научной экспедиции, и сделали на неё настоящее селфи. Видеозапись с позирующими пингвинами также попала в Сеть.

Во время «селфи-видео», именно так подписчики и прозвали ролик в комментариях, два императорских пингвина подошли к камере и начали наклонять свои головы в разные стороны. Таким образом животные просто изучали предмет. Затем они стали приближаться к камере всё ближе и ближе. За сутки публикация Австралийской Антарктической программы набрала больше ста тысяч просмотров.

Как указывается в сообщении, ролик с пингвинами был заснят случайно. Произошло это на их лежбище неподалёку со станцией исследователей. Участник научной экспедиции Эдди Голт случайно оставил камеру возле большого скопления императорских пингвинов.

Как заявили учёные, для этого вида птиц такой огромный интерес к технике – не редкость. Пингвины вообще очень любопытные животные по своей природе, поэтому они стараются изучить всё, что им не известно.