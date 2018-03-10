Голова загорелась: Свидетель казней рассказал, как расправлялись с преступниками

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По словам свидетеля многих смертных казней, большинство из них заканчивались нестандартно. Головы преступников загорались прямо на электрическом стуле.

Смертная казнь разрешена в некоторых штатах Америки. Рон Уорд работал журналистом и наблюдал более 60 казней при помощи электрического стула. На данный момент 67-летний пенсионер является официальным свидетелем смертной казни.

Мужчина увидел первую расправу над преступником в 46 лет, когда казнили Эрнста Добберта 7 сентября 1984 года. Он был казнен за убийство двух собственных детей. После этого Рон Уорд присутствовал на казнях, где происходили странные происшествия. Кровь появлялась на рубашках преступников во время казни на электрическом стуле. Другому вкололи 2 инъекции смерти, прежде чем преступник умер.

Журналист рассказал, как в 1989 году казнили самого знаменитого убийцу Теда Банди, который убил десятки женщин. Тогда в тюрьме устроили праздничный салют в честь его смерти. Дважды журналист наблюдал, как загоралась голова злоумышленников. При смертельной казни 43-летнего Джесси Таферо пламя высотой в два метра было прямо из головы мужчины. Оно потухло, как только стул отключили. В обоих случаях были заменены искусственные губки на натуральные, которые и загорались во время того, как стул включали.