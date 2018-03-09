К концу века часть Сан-Франциско затопит из-за свалок

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Геологи из Калифорнийского университета в Беркли и Аризонского университета в ходе своего недавнего исследования установили, что к концу века, то есть к 2100 году, уровень моря может подняться и затопить огромную территорию побережья Сан-Франциско. Как указывается в сообщении, случится это из-за подземных свалок.

Для установления факта затопления части Сан-Франциско учёные использовали спутниковый радар InSAR и GPS. Они нанесли на карту оседания горных пород на побережьях города в период с 2007 по 2011. Выяснилось, что в некоторых местах размер оседания за год составляет всего 2 миллиметра, а в остальных – целых 10 миллиметров.

Больше всего, как рассказали учёные, оседает искусственный остров в заливе. Его затапливает на 20 миллиметров каждый год. Также очень опасным остаётся регион Фостер Сити. Его часть построена прямо под свалкой мусора.

В предыдущих исследованиях не учитывалось территории, под которыми стоят полигоны с мусором. Считалось, что площадь затопления составит около 51-413 квадратных километров. Но сейчас оказалось, что это минимум 125-429 квадратных километров.

Ведущий автор исследования Роланд Бергманн уточнил, что такой показатель будет при обычном сценарии. Но если будет большой прилив или шторм, то затопленная площадь сильно увеличится. Выведенный показатель-среднее реально число.