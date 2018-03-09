В Индии разрешили пассивную эвтаназию неизлечимо больных людей

Сегодня, 18:10

Верховный суд Индии принял решение разрешить эвтаназию для людей, больных неизлечимыми заболеваниями. Но пассивная эвтаназия проводится только в том случае, если человек лично дал на это согласие.

Индийский судья считает, что любой человек должен иметь право умереть с достоинством. Согласно новому закону, неизлечимо больной вправе подписать завещание, в котором указано, что если пациент находится в коме, ему можно отключить аппараты, поддерживающие жизнеобеспечение.

В том случае, если больной не успел оформить такое заявление, родственники могут подать иск в суд, где решится дальнейшая судьба человека. Решение о пассивной эвтаназии в таком случае принимает медицинский совет.

Ранее сообщалось, что эвтаназию провели для больного с болезнью Паркинсона. Подчеркивается, что это было сделано без учета его воли. Близкие пенсионера обратились к врачам с просьбой прекратить поддержание его жизни.