В США робот собрал кубик Рубика за рекордные 0,38 секунды

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В США инженеры создали робота, который уже успел установить очередной абсолютный мировой рекорд по сборке кубика Рубика. Машине, которую кстати создали два местных инженера, удалось сделать это всего за 0,38 секунды. Информацию о рекорде рассказывает «Би-би-си».

В прямом смысле слова за треть секунды способен получить изображение кубика Рубика, оценить расстановку цветов и переместить все детали на нужное место. В сообщении отмечается, что прошлый рекорд принадлежал другому роботу, однако из Германии.

Инженеры рассказали, что во время создания самого быстрого робота они сталкивались с рядом проблем. В частности, одной из них стало то, что компьютер очень тяжело различал красный и оранжевый цвета. Но и этой ситуации учёным удалось выйти, они просто нарисовали на оранжевых деталях кубика Рубика по одной чёрной точки. Благодаря этому робот и смог собрать головоломку всего за 0,38 секунды.

Среди же людей абсолютный рекорд по сборке кубика Рубика принадлежит 15-летнему Патрику Понсу из США. Юноша в прошедшем году собрал все детали головоломки по цветам за 4,69 секунды.