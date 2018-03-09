В Италии повар отравил своих родителей кексами с марихуаной

Сегодня, 18:44

В Италии 20-летний повар решил приготовить кексы с марихуаной и оставить их дома. Их нашли родители-сладкоежки юноши, не смогли устоять и попробовали. Однако это закончилось для них больницей и отравлением.

Итальянские информационные агентства сообщили, что супруги из региона Фриули, что на севере государства, вчера, 8 марта, госпитализировали с сильным отравлением марихуаной.

Мужчина с женщиной жаловались, что их сильно тошнит, а голова очень болит. Врачам удалось установить, что они отравились большой дозой марихуаны. Из-за такого диагноза делом заинтересовались местные правоохранители. Последние выяснили, что виновным оказался 20-летний сын супругов, который был поваром.

Молодой человек решил приготовить кексы с марихуаной для себя и друзей. Однако парень оставил выпечку дома и ушёл, не спрятав её. Родители же у него были сладкоежками, поэтому устоять перед кексами они не смогли. Мужчина с женщиной немного съели, почувствовали себя плохо и были госпитализированы в больницу.

Известно, что с супругами сейчас всё хорошо, их здоровью ничего больше не угрожает. А вот юноше полиция предъявила обвинение в незаконном хранении марихуаны.