VistaNews.ru


В Японии учёные изобрели волко-монстра для защиты фермеров

Сегодня, 03:45

Вчера, 8 марта, информационное издание Daily Star рассказало, что в Японии учёные изобрели настоящего монстра, похожего на волка. Его главное предназначение – защита фермерских полей от набега диких кабанов.

В сообщении сказано, что этот монстр похож на настоящего волка, у него реалистичный мех и светящиеся багровые глаза. Когда дикий кабан приближается к полю, то волко-монстр начинает громко завывать, тем самым отпугивая вредителей.

Стоимость одного такого роботизированного защитника полей составляет около 3480 фунтов стерлингов.

Собаки и волки-роботы становятся популярными всё больше и больше. К примеру, 11 января Sony представила новое робо-животное aibo. Уникальность в том, что оно обладает искусственным интеллектом. Щенок умеет играть, лаять и гладиться. Он также умеет отличить хозяина от постороннего человека, а постоянно обмениваться информацией и делиться навыками со своими роботами-собратьями ему помогает доступ к интернету.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать материалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.