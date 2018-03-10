В Японии учёные изобрели волко-монстра для защиты фермеров

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Вчера, 8 марта, информационное издание Daily Star рассказало, что в Японии учёные изобрели настоящего монстра, похожего на волка. Его главное предназначение – защита фермерских полей от набега диких кабанов.

В сообщении сказано, что этот монстр похож на настоящего волка, у него реалистичный мех и светящиеся багровые глаза. Когда дикий кабан приближается к полю, то волко-монстр начинает громко завывать, тем самым отпугивая вредителей.

Стоимость одного такого роботизированного защитника полей составляет около 3480 фунтов стерлингов.

Собаки и волки-роботы становятся популярными всё больше и больше. К примеру, 11 января Sony представила новое робо-животное aibo. Уникальность в том, что оно обладает искусственным интеллектом. Щенок умеет играть, лаять и гладиться. Он также умеет отличить хозяина от постороннего человека, а постоянно обмениваться информацией и делиться навыками со своими роботами-собратьями ему помогает доступ к интернету.