Житель США купил за $9 тыс. напичканную наркотиками на $400 тыс. машину

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В США автомобилист приобрел на аукционе в Оклахоме поддержанную легковушку марки Nissan за 9 тысяч долларов. Слегка покопавшись в машине, мужчина обнаружил в топливном баке наркотики на 400 тысяч долларов.

Внезапно прославившийся американец давно планировал приобрести личный автомобиль. Редкий шанс подвернулся мужчине на аукционе в Оклахоме, где он купил за 9 тысяч долларов поддержанный седан марки Nissan. Пригнав машину домой, новоиспеченный автомобилист решил провести капитальный ремонт. Начав менять топливный насос на газовый баллон, американец удивился слишком тяжелому баку, однако настоящий сюрприз мужчину ожидал внутри. Поддержанный Nissan был напичкан 11 килограммами наркотиков. О шокирующей находке автомобилист моментально сообщил в полицию.

Как оказалось, некий дилер спрятал в топливном баке машины солидную партию амфетамина и героина. Общая стоимость наркотических препаратов составляет 400 тысяч долларов.