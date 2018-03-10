В полиции США работают садисты и извращенцы

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Американское издание BuzzFeed News сообщает, что в период с 2011 по 15 года не меньше 319 полицейских из Нью-Йорка совершили ряд серьёзных преступлений, однако остались работать в органах. Примечательно, что BuzzFeed в данном заявлении ссылается на некие секретные данные. По информации агентства, в полиции также есть и садисты с извращенцами.

Большое количество полицейских, которых упоминают в неизвестных никому отчётах, могли лгать под присягой, бить людей и воровать. Среди всего прочего, они вели необоснованную стрельбу по людям, а в США стрельба правоохранителями очень жёстко оценивается, подделывали штрафные квитанции и водили автомобиль в пьяном состоянии. По словам журналистов из BuzzFeed, один из полицейских даже чуть не застрелил невиновного, а другой сексуально домогался своего сослуживца.

В принципе каждый из этих проступков должен был привести к увольнению. Но начальство или же просто закрыло на это глаза, или же в ходе разбирательства выявило невиновность этих полицейских. Ведь секретные данные от BuzzFeed могут быть просто списком обвинений, а не списком доказанных нарушений. Последнее касается только 463 правоохранителей, которых уволили в период с 2011 по 2015 годы. 777 полицейских просто привлекали к ответственности, но их вина доказана не была. Это привлечение могло касаться заявлений граждан, ведь в США люди очень любят судиться и доказывать свои права даже тогда, когда они не правы и закон нарушен не был.