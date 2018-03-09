VistaNews.ru


«Это конец света»: Снегопад во Владивостоке прогремел на всю страну

Сегодня, 02:30

Владивосток накрыл сильнейший снегопад – за 12 часов выпало свыше 22 мм осадков.  Мощный удар стихии стал поводом для обсуждения многих пресс-служб. Пятый канал озаглавил свои известия названием «Это конец света».

В СМИ сообщают, что уровень осадков составил норму, которая выпадает за целый месяц.

Акцентировано внимание на ДТП, которые резко увеличились из-за непогоды. Стихия обрела рекордные обороты. 

Авторы отметили, что нынешний Международный женский день – самый ненастный в 21-м веке. Подобные снежные нашествия наблюдались всего лишь дважды в этот день за историю метеорологических наблюдений.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать материалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.