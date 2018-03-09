«Это конец света»: Снегопад во Владивостоке прогремел на всю страну

Сегодня, 02:30

Владивосток накрыл сильнейший снегопад – за 12 часов выпало свыше 22 мм осадков. Мощный удар стихии стал поводом для обсуждения многих пресс-служб. Пятый канал озаглавил свои известия названием «Это конец света».

В СМИ сообщают, что уровень осадков составил норму, которая выпадает за целый месяц.

Акцентировано внимание на ДТП, которые резко увеличились из-за непогоды. Стихия обрела рекордные обороты.

Авторы отметили, что нынешний Международный женский день – самый ненастный в 21-м веке. Подобные снежные нашествия наблюдались всего лишь дважды в этот день за историю метеорологических наблюдений.