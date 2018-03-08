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Афганец резал случайных прохожих в Вене из-за плохого настроения

Вчера, 22:53

Афганец сознался в нападении с ножом на жителей Австрии. Мужчина сообщил, что сделал подобное, находясь в состоянии агрессии. Информация о нападении поступила в полицию Вены в четверг 8 марта.

 Нападающего задержали правоохранительные органы, которым он рассказал о мотивах такого поведения. Со слов афганца стало понятно, что атаку на жителей города он совершил в состоянии аффекта и по причине нелегкой жизненной ситуации.

Накануне Международного женского дня житель Афганистана накинулся с ножом на прохожих возле метро «Нестройплац». Пострадала семья из троих человек, которым мужчина нанес ножевые ранения.

Затем, в спешке, афганец побежал к соседней станции метро. Там он встретил своего товарища, которому также нанес ранение. Молодой человек утверждает, что ударил знакомого из-за личных проблем в прошлом. Якобы, тот подсадил его на наркотики.

Сейчас жизни троих пострадавших ничего не угрожает, но мужчина находится в тяжелом состоянии.


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