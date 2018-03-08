Это наш день: Женщины, о которых должен узнать мир

Вчера, 20:38

Оставить след в истории удаётся не только мужчинам, но и женщинам. Однако из-за множества некогда «правил» и современных предрассудков люди считают подвиги женщин малозначительными, что далеко не правда.





Например, Алика Кинан из Аргентины. Будучи подростком, она получила предложение от странной женщины, которая обещала купить ей билет «в хорошее место». В итоге, у тогда ещё ребёнка забрали документы и 20 лет держали в сексуальном рабстве, заставляя обслуживать 15-30 мужчин за день. После освобождения Алика выиграла суд против правительства и занялась проблемой, чтобы спасти ещё не одну сотню таких же малышек, за что в 2017 году получила премию в США за сообщение о Торговле людьми.



101-летняя женщина из Индии, Ман Каур, доказала на собственном примере, что жить – никогда не поздно. Когда внук «случайно» в 2009 году привёз бабулю на трек, Каур поняла, что не сможет просто так покинуть это место. С тех пор она профессионально занялась бегом и готовит команду к Asia Pacific Masters Games.





Пример истинной материнской любви показала нигерийка Хамаяджи. Когда к её дому приближалась известная террористическая группировка, ищущая молодых девушек, Хамаяджи претворялась сумасшедшей, чтобы террористы не забрали никого из её 10 детей. И это помогло: семье удалось сбежать из захваченной деревни. А Хамаяджи стала примером для многих местных жительниц.