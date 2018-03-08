Судно Панамы в Финском заливе потерпело крушение

Вчера, 20:07

По сведениям, полученным из достоверных источников, стало известно, что сухогруз с флагом Панамы на борту тонет в Финском заливе. На момент подачи сигнала о помощи, вода уже была в машинном отделении.

Сложная ситуация, которая сложилась на борту сухогруза в акватории Финского залива создала резонанс в экстренных ведомствах государства. Представители погранохраны получили сигнал о помощи в 12:40 8 марта. Сразу удалось определить координаты нахождения судна. Оно расположилось в западном районе от острова Гогланд.

Как соообщили моряки, в момент передачи сообщения в Хельсинки вода начала проникать в машинное отделение. Чтобы этого не допустить, его мощно задраили. Из-за этого эвакуация экипажа в составе 22 человек стала невозможной. К этому времени на место кораблекрушения отправлен ледокол Nordica и катер береговой охраны Финляндии.