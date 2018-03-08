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В Тбилиси трансгендеров закидали яйцами

Вчера, 19:49

В Тбилиси женщин-трансгендеров закидали яйцами во время проведения их акции. Осенью прошлого года Министерство иностранных дел Великобритании внесло предложение международной организации ООН изменить в официальных документах выражение "беременная женщина" на "беременный человек".

Это решение вынесли для того, чтобы считаться с правами трансгендеров. Мероприятие назвали "Я женщина, признай". Его провели возле министерства в грузинской столице. Данная акция поспособствовала недоброжелательному поведению со стороны гомофобно настроенных горожан в сторону трансгендеров. В результате недовольств сотрудники полиции задержали мужчину, который кидал в толпу яйца. Трансгендеры, которых защищал от агрессивных провокаторов кордон полиции, рассказали СМИ, что за свою ориентацию они часто подвергаются в стране систематическим издевательствам.

"Мы выносим требование министерству юстиции разрешить запись в идентификационном документе про смену пола на базе личных заявлений, как это делается во всей Европе", - возмущается одна из трансгендеров.


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