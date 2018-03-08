Сноубордист в Альпах снял на видео спуск во время схода лавины

Вчера, 19:46

Сноубордист из Франции снял свой спуск на снежном борде, во время схода лавины в Альпах. Захватывающая видеозапись уже обсуждается пользователями Интернета по всему миру.

Томас Крей отдыхал в Альпах на курорте Тинь. На видео видно, как под ногами сноубордиста снег буквально уходит из-под ног, а затем мужчину накрыла волна снега. Камера была закреплена на шлеме экстремала.

Крей рассказал, что почувствовал, будто он очутился в воде. Мужчину спас рюкзак с подушкой против лавины, однако ему удалось запустить её лишь спустя несколько минут. Когда устройство открылось, Томас смог подняться.