VistaNews.ru


Сноубордист в Альпах снял на видео спуск во время схода лавины

Вчера, 19:46

Сноубордист из Франции снял свой спуск на снежном борде, во время схода лавины в Альпах. Захватывающая видеозапись уже обсуждается пользователями Интернета по всему миру.

 Томас Крей отдыхал в Альпах на курорте Тинь. На видео видно, как под ногами сноубордиста снег буквально уходит из-под ног, а затем мужчину накрыла волна снега. Камера была закреплена на шлеме экстремала.

Крей рассказал, что почувствовал, будто он очутился в воде. Мужчину спас рюкзак с подушкой против лавины, однако ему удалось запустить её лишь спустя несколько минут. Когда устройство открылось, Томас смог подняться.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать материалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.