Сотрудники полиции реанимировали умирающего щенка

Вчера, 19:26

В одном из полицейских участков штата Массачусетс оперативники спасли умирающего щенка. В разгар рабочего дня к стражам порядка прибежала женщина и попросила помощи.

В зарубежных СМИ появилась информация о том, что полицейские из Массачусетс вернули жизнь маленькому щенку, который практически уже был бездыханным. Хозяйка больной собаки обратилась в отчаянии к стражам порядка, как как больше ей идти было некуда. Сотрудники полиции выразили желание помочь девушке. Они провели реанимацию щенку, и все же удалось отвоевать животное у смерти.

В настоящее время собака жива, хорошо себя чувствует. Ее хозяйка искренне поблагодарила полицейских за проявленную заботу и сострадание. Она очень довольна успешным исходом и считает людей в форме настоящими спасителями своего домашнего питомца.