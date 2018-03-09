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В Австралии на берег выбросило 150-килограммовую неизвестную рыбу

Сегодня, 06:15

Большая рыба была обнаружена на пляже под названием Муор-Парк в Австралии. Масса ее тела составила почти 150 килограммов.

Рыбу вымыло на берег во вторник, на пляж центрального побережья Квинсленда, что на севере от Бундаберга. Необычную находку обнаружила пара местных жителей, которые гуляли по берегу. Мужчина рассказал, что никогда прежде не видел такую большую рыбу, он считает, что ее вымыло на пляж во время очередного прилива. Другие очевидцы говорят, что это часть от какого-то огромного морского жителя.

Эксперты говорят, что на теле существа нет никаких физических повреждений, и оно умерло своей смертью совсем недавно. Люди, отдыхавшие в этой части пляжа, обнаружили рыбу, гуляя по пляжу между пометкой сильного и слабого прилива.


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