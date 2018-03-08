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В Киеве женщины устроили "кастрюльный марш"

Вчера, 19:13

В центральной части Киева группа женщин устроила акцию «кастрюльные протесты». В день 8 марта они с кастрюлями в руках исполнили музыкальную песню против гендерного неравенства.

 По данным достоверного источника информации, который непосредственно знаком с подробностями ситуации, стало ясно, что несколько часов назад в Киеве группа женщин-активисток устроила «кастрюльный митинг». Таким образом, прекрасная половина украинского населения решила обратить внимание правительства Украины на наличие гендерного неравенства и принять положенные меры. Акция протеста началась на Михайловской площади.

Митингующие просто взяли в руки свои кастрюли и исполнили на них определенную музыкальную композицию. Кроме того, в перерывах между музыкой женщины скандировали «Свобода, равенство, женская солидарность». На данный момент акция продолжается, в кругу протестантов насчитывается 150 человек. Как отреагировали представители власти Киева пока не сообщается.


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