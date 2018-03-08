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Американский беспилотник в Афганистане ликвидировал сына главаря талибов

Вчера, 18:51

Американский беспилотник в Афганистане ликвидировал сына одного из главарей талибов. Как сообщается, кроме Абдуллы Фаззулы - сына лидера движения "Техрик-и-талибан Пакистан"*(Организация запрещена на территории РФ) Мулы Фаззулы были также ликвидированы еще 20 боевиков.

 Сообщается, что успешная операция, в результате которой ликвидировали группу боевиков, проводилась на востоке страны в среду. Отмечается, что авиаудар был нанесен по лагерю талибов.

Организация «Движение талибов Пакистана» подтвердила, что 20 ее членов погибли.

Представители США отмечают, что это не последняя операция, которую они планируют в регионе Кунар.

* - Деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации решением Верховного суда

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